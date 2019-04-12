Ankara Şampiyon Güreşçiler Ankara'da

Şampiyon Güreşçiler Ankara'daROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplam 7 madalya kazanarak takımlar klasmanında ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Şampiyon Güreşçiler Ankara'da



ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplam 7 madalya kazanarak takımlar klasmanında ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.



Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak topladığı 156 puanla takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, dün hareket ettiği Bükreş'ten önce İstanbul'a ardından da Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na akşam saatlerinde inen milli Güreşçileri, aileleri, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş sevgi gösterileriyle karşıladı.



TARİHİ BİR ŞAMPİYONA OLDU



Çiçeklerle karşılanan milli Güreşçilerden, 7. kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tarihi bir şampiyona oldu. Böyle bir başarı daha önce görmedim. Şanslıydık ve turnuva güzel geçti. Çok güzel müsabakalar çıkardık. Tarihi bir rekor kırdım. Bunlar 100 sene sonra konuşulacak başarılar. Serbest takımımız zaten yıllardır çok başarılı. Özellikle final müsabakasında son dünya şampiyonunu 7-0 gibi güzel bir skorla yenmem ayrı moral oldu. Bunun da meyvesini Astana'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda göreceğimizi düşünüyorum. Durmadan çalışmalara devam edeceğiz dedi.



Şampiyon Güreşçiler, aileleri ile birlikte alkışlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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