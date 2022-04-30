Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: "Bayramınız kemerli olsun" - Son Dakika
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Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: "Bayramınız kemerli olsun"

30.04.2022 15:27
Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: "Bayramınız kemerli olsun"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Merzifon Bölge Trafik İstasyonu mevkiindeki denetimlere katılarak sürücüleri emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Merzifon Bölge Trafik İstasyonu mevkiindeki denetimlere katılarak sürücüleri emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.

Ankara- Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık veren polis ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi alıp durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Masatlı, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uyup dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını hatırlatıp sürücülere broşür, çocuklara da hediyeler veren Mustafa Masatlı, "Sürücülere trafik kurallarına azami ölçüde uyulması noktasında hatırlatmada bulunuyoruz. Kazaların olmadığı, can ve mal kayıplarının en az olduğu bir bayram diliyorum. İnşallah bayramı da bayram gibi yaşamış oluruz" diye konuştu.

Denetimlere Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan ve diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: Bayramınız kemerli olsun
Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: Bayramınız kemerli olsun
Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: Bayramınız kemerli olsun
Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: Bayramınız kemerli olsun
Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: Bayramınız kemerli olsun
Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: Bayramınız kemerli olsun

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Masatlı'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı: 'Bayramınız kemerli olsun' - Son Dakika


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