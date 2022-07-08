Bayram tatilini fırsat bilen ve memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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