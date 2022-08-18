Başkentte trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

18.08.2022 12:57
Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Ankara-Samsun Karayolu üzerinde iki aracın çapışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ankara- Samsun Karayolu üzerinde iki aracın çapışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Samsun Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 PA 3050 plakalı otomobil ile 06 YVU 48 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçitin merdivenlerine çarparak durabilen 06 YVU 48 plakalı araçta bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün ise yaralandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Başkentteki trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu Başkentteki trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement