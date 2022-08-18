Kaza, Mamak ilçesi 19 Mayıs bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 CPC 920 plakalı otomobil, önce aynı güzergahta ilerleyen Şükran Ç. kontrolündeki 34 PA 3050 plakalı otomobile, daha sonra Mustafa Köylü idaresindeki 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araca çarptı. Köylü'nün kontrolündeki araç, çarpmanın etkisiyle devrilerek üst geçidin merdivenlerine çarptı. Kaza sonucu 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araçtaki Mihriban Köylü hayatını kaybederken, araç sürücüleri Mustafa Köylü ve Şükran Ç. ile Enver Levent E. ve İrem K. yaralandı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentteki trafik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu - Son Dakika

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