Ankara-Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmaları ocak ayında tamamlanacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara- Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmalarının ocak ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Yolu'ndaki 3 köprülü kavşak yapım işinin tam kapasite olarak sürdürüldüğü, köprülü kavşakların en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Yapılacak alt ve üst geçitlerin tamamlanacağı tarihlere yönelik ise şunlar kaydedildi:

"Eşref Akıncı Alt Geçidi yapım işi için 2 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Mavi Göl Üst Geçidi yapım işi için 1 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Kayaş 19 Alt Geçidi yapım işi için 14 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış ve 27 Eylül 2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2022 ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır."