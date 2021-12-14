Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesi Ankara- Samsun Yolu, Kırıkkale istikametine 46. km'de meydana gelen kazada 07 CDT 27 plakalı otomobil ile 41 LP 861 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak verildi. - ANKARA

Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti