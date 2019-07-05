Son Dakika Haberleri: ANKARA Sanayi Bakanı Varank, TOBB'da Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurulu'nda konuştu
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ANKARA Sanayi Bakanı Varank, TOBB'da Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurulu'nda konuştu

45 dakika önce

Sanayi Bakanı Varank, TOBB'da Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurulu'nda konuştu(Tür: Ankara)

Sanayi Bakanı Varank, TOBB'da Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurulu'nda konuştu
(Tür: Ankara)
ANKARA Sanayi Bakanı Varank, TOBB'da Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurulu'nda konuştu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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