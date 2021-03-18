ANKARA-Savrulan vinç, park halindeki 2 otomobile çarptı - Son Dakika

Savrulan vinç, park halindeki 2 otomobile çarptı

ANKARA'da, seyir halindeki kamyonetin üzerindeki vinç savrularak park halindeki 2 otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin kasasındaki vinç, redüktör piminin kırılması sonucu savrularak, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Araçlarda ise hasar oluştu. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.