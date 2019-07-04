ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2
1 saat önce
ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:36 Kaynak: DHA
ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2
(Tür: Ankara
)
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