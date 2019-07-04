Son Dakika Haberleri: ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2
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ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2

59 dakika önce

ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2(Tür: Ankara)

ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2
(Tür: Ankara)
ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:12 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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