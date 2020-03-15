ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı 280 binden fazla tabanca üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı 280 binden fazla tabanca üretilecek - Son Dakika

ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı 280 binden fazla tabanca üretilecek

6 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı: 280 binden fazla tabanca üretilecekSAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında 280 binden fazla tabanca üretileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı: 280 binden fazla tabanca üretilecek

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında 280 binden fazla tabanca üretileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında 'Sarsılmaz' ve 'Samsun Yurt Savunma' (SYS) tarafından üretilen METE tabancalarında teslimat sayısı 200 bini geçti. 180 binden fazlası 'Sarsılmaz', 100 binden fazlası 'SYS' tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabanca üretilecek" denildi.

ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı 280 binden fazla tabanca üretilecek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
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