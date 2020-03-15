Son Dakika › Güncel › ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı 280 binden fazla tabanca üretilecek - Son Dakika
ANKARA Savunma Sanayii Başkanlığı 280 binden fazla tabanca üretilecek
6 saat önce
Savunma Sanayii Başkanlığı: 280 binden fazla tabanca üretilecekSAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında 280 binden fazla tabanca üretileceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
Savunma Sanayii Başkanlığı: 280 binden fazla tabanca üretilecek
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında 280 binden fazla tabanca üretileceği açıklandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında 'Sarsılmaz' ve 'Samsun Yurt Savunma' (SYS) tarafından üretilen METE tabancalarında teslimat sayısı 200 bini geçti. 180 binden fazlası 'Sarsılmaz', 100 binden fazlası 'SYS' tarafından olmak üzere 280 binden fazla tabanca üretilecek" denildi.
Son Dakika Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil