Ankara şehidini son yolculuğuna uğurladı
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Ankara şehidini son yolculuğuna uğurladıANKARA(İHA)- Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:04 Kaynak: İHA
şehidini son yolculuğuna uğurladı
ANKARA(İHA)- Hakkari
'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Fatih Öz
son yolculuğuna uğurlandı.
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