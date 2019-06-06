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Ankara şehidini son yolculuğuna uğurladı

2 dakika önce

Ankara şehidini son yolculuğuna uğurladıANKARA(İHA)- Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara şehidini son yolculuğuna uğurladı, System.String[]
Ankara şehidini son yolculuğuna uğurladı
ANKARA(İHA)- Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:04 Kaynak: İHA
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