Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Akreditasyon Belgesi Aldı.

MERVE GÜVEN

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi aldı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Şehir hastanelerinden ilk defa bu akreditasyon belgesi için başvuran biz olduk, ilk seferde alan yegane hastaneyiz. İlk denetlemede zorlu bir süreçte hastanenin kuruluş aşamasından beri yürüttüğümüz sürecin sonunda bu başarıyı elde etmek gurur verici. Bundan sonraki süreçte mükemmeliyet merkezi hedefimiz var" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluş olan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akreditasyon verildi. Bugün Bilkent kampüsteki hastanede yapılan törende Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Figen Çizmeci Şenel, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSEB) Başkanı Erhan Akdoğan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe konuştu.

Konuşmaların ardından Başhekim Yaşar'a akreditasyon belgesi teslim edildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, akreditasyon belgesini almak için çok çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"ŞEHİR HASTANELERİNDEN İLK DEFA BU AKREDİTASYON BELGESİ İÇİN BAŞVURAN BİZ OLDUK, İLK SEFERDE ALAN YEGANE HASTANEYİZ"

"Bugün Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Başkanlığı'ndan TÜSKA Akreditasyon Belgemizi aldık, bu çok gurur verici bir olay. Çünkü şehir hastanelerinden ilk defa bu akreditasyon belgesi için başvuran biz olduk, ilk seferde alan yegane hastaneyiz. İlk denetlemede zorlu bir süreçte hastanenin kuruluş aşamasından beri yürüttüğümüz sürecin sonunda bu başarıyı elde etmek gurur verici. Bundan sonraki süreçte mükemmeliyet merkezi hedefimiz var. Türkiye'deki ilk mükemmeliyet merkezi belki de biz olacağız ilk basamağını geçtik. Bu hastalarımız, engellilerimiz için önemli. Mükemmeliyet merkezi uluslararası standartlarda, uluslararası en ileri hastanelerle baş etmek gücüne sahip olma anlamına geliyor. Hastanelerin yetenekleriniz düşündüğünüz zaman onların standartlarına erişme, ötesine geçme. Hem eğitim hem hizmet hem de yeni yetenekler adına daha iyi yapma yolunda en önemli kavram bizim için."

Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Aziz Ahmet Surel de akreditasyon belgesi için şunları dile getirdi:

"DÜNYADA BU NOKTADAKİ İLK AKREDİTE SAĞLIK KAMPÜSÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Biz Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Kampüsü içerisinde 7 farklı hastaneyi barındırıyoruz. Ama refleks olarak bu 7 farklı hastanemiz başhekimliğimizin koordinasyonunda tek bir hastane gibi de refleks gösterebiliyor. Uluslararası standartlara göre en yüksek standartta sağlık hizmetini Türk insanına sunmaya çalışıyoruz, tabii yurtdışından gelen diğer misafirlerimize de. Bunu belgelemiş olduk bu akreditasyonla. Bizim uluslararası standartlarda bir sağlık hizmeti verdiğimizi, buradaki hizmetin standardını onaylamış oldu TÜSKA. Şu andan Fizik Tedavi Hastanemizde gerdanlığımızın ilk halkası olan bu akreditasyon belgesini aldık, kısa sürede 7 hastanemizin akreditasyonlarını tamamlayıp dünyada bu noktadaki ilk akredite sağlık kampüsü olmayı hedefliyoruz."

TÜSKA Başkanı Figen Çizmeci Şenel de akreditasyon belgesi takdiminden önce şunları ifade etti:

"SÜRECİ İLK HASTANEMİZDE TAMAMLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

"Fizik Tedavi Hastanemizin özelliğinden dolayı çok daha hızlı yol alabileceğimizi düşünüyorduk, hastanemizin kuruluş, buraya taşıma aşamasında beri çok yoğun biçimde istişareler içindeydik ve süreci ilk hastanemizde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için de çok özel, yeni bir kuruluşuz."

"İNANIYORUM Kİ DİĞER HASTANELERİMİZİN DE AKREDİTASYONLARI ÇOK KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEK"

TÜSEB Başkanı Erhan Akdoğan da "Her şey bu tarz kurumlarda sistem kurup bunu doğru işletmeyle yürüyor. Ankara Şehir Hastanesi bir sistemdi, sistemlerin sistemi oluşmuş oldu. Başarılar da sistemlerin doğru kurulup doğru işletilmesinden geliyor. İnanıyorum ki diğer hastanelerimizin de akreditasyonları çok kısa sürede gerçekleşecek, her zaman size destek vermeye hazırız" diye konuştu.

"ANKARAMIZIN DİĞER HASTANELERİNDE YAYILMAK ÜZERE BURASI BİR ÖNCÜDÜR"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de "Göreve atandığım zaman ilk başta Evren hocam bu durumdan bahsetmişti. Ondan da çok uzun sürmedi birkaç ay içerisinde belge alındığının hak kazanıldığının müjdesini de bize verdi. Bundan sonraki mükemmeliyet merkezleri ve Ankaramızın diğer hastanelerinde yayılmak üzere burası bir öncüdür" dedi.