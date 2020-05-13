ANKARA Şehir Hastanesi hemşireleri, salgınının bitmesi dileğiyle gökyüzüne dilek feneri bıraktı - Son Dakika

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ANKARA Şehir Hastanesi hemşireleri, salgınının bitmesi dileğiyle gökyüzüne dilek feneri bıraktı
6 saat önce
ANKARA Şehir Hastanesi hemşireleri, salgınının bitmesi dileğiyle gökyüzüne dilek feneri bıraktı.
ANKARA Şehir Hastanesi hemşireleri, salgınının bitmesi dileğiyle gökyüzüne dilek feneri bıraktı
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:04 Kaynak: DHA
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