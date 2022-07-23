Ankara Şehir Hastanesi kalp yetmezliğinde "Uluslararası Eğitim Merkezi" oldu - Son Dakika
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Ankara Şehir Hastanesi kalp yetmezliğinde "Uluslararası Eğitim Merkezi" oldu

23.07.2022 11:22
Ankara Şehir Hastanesi kalp yetmezliğinde "Uluslararası Eğitim Merkezi" oldu

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Kalp Nakli Birimi, kalp yetmezliği konusunda Uluslararası Eğitim Merkezi oldu.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Kalp Nakli Birimi, kalp yetmezliği konusunda Uluslararası Eğitim Merkezi oldu.

Kalp Damar Hastanesinde bulunan Kalp Nakli Birimi, Uluslararası Eğitim Merkezi olabilmek için 2 yıl önce başlayan inceleme süreçlerini başarıyla tamamladı. Birim, yaklaşık 1 ay önce kalp yetmezliği konusunda Uluslararası Eğitim Merkezi yetkisini aldı.

Bu kapsamda, geçen hafta Rusya Federasyonu'ndan gelen hekimler, uygulamalı ve teorik eğitimlere katıldı. Uzmanlar, eğitimin son aşamasında ise dana kalbine yapay kalp cihazı taktı.

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birim bünyesinde 30 doktorun görev aldığı Kalp Yetmezliği Kliniğinin Avrupa'da bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

Kliniğin, sadece kalp yetmezliği hastalarına hizmet verdiğine dikkati çeken Kervan, Türkiye'de ilk kalp naklini Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt'tan (89) aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çabaladıklarını vurguladı.

Uluslararası Eğitim Merkezi onayını alabilmek için uzun bir sürecin gerektiğini, belli bir sayıda ameliyat yapılması gibi kıstasların bulunduğunu ve bu operasyonların sonuçlarının farklı bağımsız merkezlerce denetlendiğini anlatan Prof. Dr. Kervan, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Eğitim Merkezi olmamızla birlikte yurt dışından kalp, kalp nakli ya da yapay kalp cihazı merkezi kuracak hastanelerden uzmanlar, eğitim sonucunda sertifikalandırılıp kendi hastanelerinde merkez açabiliyor. Bu çerçevede Moskova'dan misafirlerimiz bizimle. Onlar ilk defa bir merkez kuracak, burada aldıkları eğitim sonucunda sertifikalandırılacak ve kendi hastanelerinde merkez kurabilme yetkinliğine sahip olacak."

"Dünyada kabul görmüş bir merkeziz"

Kervan, Rusya'dan gelen 9 uzmana, 3 günde yoğun bir eğitim verildiğini belirterek, "Merkezimiz, sayı ve sonuçlar açısından dünyada kabul görmüş bir merkez. Gelecek hafta yine Moskova'dan bir ekip eğitim için gelecek. Eylüle kadar da İspanya'nın da içinde olduğu ülkelerden bize eğitime gelinecek." dedi.

Kalp Nakli Birimi'nde eğitime katılan uzmanlardan Dr. Vadim Popov, son derece iyi bir eğitim aldıklarını ve çok memnun kaldıklarını anlatarak, ülkelerinde döndüklerinde hastanelerinde kalp yetmezliği konusunda merkez açabilecekleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Ankara Şehir Hastanesi, Rusya Federasyonu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Şehir Hastanesi kalp yetmezliğinde 'Uluslararası Eğitim Merkezi' oldu - Son Dakika

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