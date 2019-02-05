Ankara Şehir Hastanesi: Konumu, Hizmetleri ve Ulaşım!

Ankara'daki hastanelerin arasına yakın zamanda bir yenisi eklendi. Ankara Şehir Hastanesi Türkiye'nin en büyük hastane komplekslerinden birini oluşturuyor. Yapımından beri kentin en merak edilen projelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi ile ilgili detaylı bilgileri sizler için derledik.Şehir Hastanesi Ne Demek?Sağlık sektörüne profesyonel anlamda aşina olmayanlar için, öncelile işin tanım kısmını ele alalım. Özel hastaneler ve devlet hastanelerini duymuştuk. Poliklinik, muayenehane gibi kavramlara aşinayız. Peki, şehir hastanesi nedir?Şehir hastaneleri, devlet tarafından çeşitli şirketlere tahsis edilen araziler üzerinde kurulan hastanelerdir. Bu arazilerin hazine arazisi olması nedeni ile, aslında Sağlık Bakanlığı'na kiracı olduklarını söyleyebiliriz. En az 25 sene süresince kiralanan bu binalar bir yandan sağlık hizmetlerini verir bir yandan da Sağlık Bakanlığı'na bina bakım ücreti ile kira ödemesi gerçekleştirir.İnşa edilecek hastanenin planı, inşaatı gerçekleştirecek şirket ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortak bir anlaşmanın sonucu olarak kararlaştırılır. Bu arazilere ayrıca hastane kompleksini tamamlayıcı kimi başka yapılar da yapılabilir.Kısacası şehir hastaneleri, "yap-işlet-devret" olarak bilinen ve eskiden beri ülkemizde uygulanan bir çalışma biçiminin ürünü. İki sektörün, kamunun ve özel sermayenin, bir araya gelerek oluşturduğu hizmetler bütünün bir parçası.Türkiye'deki Şehir HastaneleriTürkiye'nin pek çok farklı kentinde şehir hastanesi yapılması planlanıyor. Hükümet tarafından projenin açıklanmasının ardından gerekli kurumlar bu konu ile ilgili çalışmalarına sürat kazandırdılar.Megakent İstanbul, şehir hastanesi yapılması plananlanan kentlerin başında geliyor. Biri Sancaktepe öteki ise Başakşehir İkitelli'de bulunan şehir hastaneleri, sahip oldukları geniş yatak kapasitesi ile dikkat çekiyor.İki adet şehir hastanesi yapılacak olan kentlerden bir tanesi de Ankara… Ankara'da Bilkent'te kurulması başlatılan bir şehir hastanesi bulunuyor. Bir diğerinin ise Etlik semtinde açılması planlanıyor.Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de de iki şehir hastanesi yapılması planlanıyor. Biri Bayraklı öteki ise Tınaztepe semtinde yapılacak olan bu iki şehir hastanesinin yatak kapasiteleri de oldukça büyük. Bölgedeki bir başka şehir hastanesi ise Manisa'ya yapılacak.Diyarbakır da yine yakın zamanda iki adet şehir hastanesine sahip olacak. Hastanelerden bir tanesi Kayapınar, öteki ise Yenişehir semtlerinde yer alacak.Karadeniz Bölgesi'nde pek çok kent de şehir hastaneleri planına dahil edilmiş durumda. Trabzon ve Samsun'da da birer şehir hastanesi planlanıyor.Bu şehirler dışında Şanlıurfa, Tekirdağ, Kütahya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Isparta, Mersin, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Adana, Yozgat Bursa, Balıkesir ve Antalya'da da şehir hastaneleri açılacak.Ankara Şehir HastanesiŞehir hastaneleri hakkında genel bilgi edindiğimize göre gelelim Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne… Hastanenin konumu, hastane projesine dair merak edilenler, hastanenin yatak kapasitesi ve özel birimleri ile ilgili derlediklerimizi yazıda bulabilirsiniz. Eğer Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşım nasıl sağlanır merak ediyorsanız, yazının sonuna göz atmanızda fayda var.Ankara Şehir Hastanesi Nerede?Ankara'daki şehir hastanelerinin ilki, Bilkent semtinde yer alıyor. Adını Bilkent Üniversitesi'nden alan semt; bir anlamda Ankara'nın üniversiteler bölgesinde yer alıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki arazide konumlanmıştır. Eskişehir Yolu ile bu semti Bilkent Köprüsü bağlar.Üniversitenin kurulduğu 1984 yılından sonra bölgeye olan ilgi de artmıştır. 1993 yılından itibaren Bilkent'te çeşitli konut alanları oluşturulmaya başlanmıştır. BOTAŞ, RTÜK, ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kurumu ile Bilkent Cyberpark gibi pek çok önemli iş yerinin de merkezlerini Bilkent'e taşıması ile semt artık başlı başlına bir yerleşim alanı haline gelmiştir.Bu bölgeye kurulacak olan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, hem semt sakinlerinin hem de Ankara'nın farklı yerlerinden gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor!Ankara Şehir Hastanesi ProjesiBaşkentin ilk şehir hastanesi, oldukça prestijli bir projeye sahip. Türkiye'de finansman anlaşması imzalanan en büyük projelerden biri olan Ankara Şehir Hastanesi, bu yönü ile de kamuoyunda çok konuşuldu. Ankara şehir hastanesi projesi toplamda 890 milyon Euro ile tamamlandı. Bunun için yabancı ve yerli kaynaklı toplam sekiz bankadan kredi çekildi.Bilkent'te yolu düşenler aslında Ankara Şehir Hastanesi'nin yapılma aşamalarını yakından takip ettiler. 2018 yılında büyük ölçüde tamamlanan hastanenin, bölüm bölüm açılması planlanıyor.Projenin büyüklüğünden bahsettik… Bir de işin başarı boyutu var.Ankara Bilkent Şehir Hastanesi projesi, pek çok farklı ödülün de sahibi oldu. Öncelikle projenin boyutundan başlayalım. Bu hastane, dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastanesi unvanına sahip. Pek çok geniş kapasiteli hastane zaman içerisinde büyürken, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi baştan itibaren oldukça büyük durumda.Bunun yanısıra proje pek çok ödüle de layık görüldü. 2015 yılında Bonds & Loans Turkey tarafından verilen ödüllerde, 100 farklı proje arasından En İyi Altyapı Finansmanı Ödülü'nü kazandı. Aynı ödül kapsamında Yılın En İyi Proje Finansmanı ve Yılın En İyi Sendikasyon Kredisi kategorilerinde de ikinciliği hak etti.Ankara Şehir Hastanesi Bilkent aynı zamanda Proje, Project Finance International (PFI) Awards-2015 tarafından da Ortadoğu ve Afrika kısmında Yılın Anlaşması Ödülü'nü eve götürmüştür.Kamu ve özel işbirliği alanında Türkiye'deki en büyük proje, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi projesi… Sonuçta gerçek anlamda büyük kapasiteli bir kurumun ortaya çıkması bekleniyor.Ankara Şehir Hastanesi Yatak KapasitesiAnkara Şehir Hastanesi oldukça geniş bir yatak kapasitesine sahip. Her bölüm için spesifik olarak ayrılmış yatakların yanısıra, genel amaçlı olarak kullanılabilecek olan odalar da hastane içerisinde mevcut. Bölüm bölüm hastanenin yatak kapasitesi ise şu sekide;Ana hastane binası – 66 YatakGenel Hastane – 562 YatakKalp ve Damar Hastanesi – 441 YatakNöroloji Ortopedi Hastanesi – 506 YatakÇocuk Hastanesi – 599 YatakKadın Doğum Hastanesi – 542 YatakOnkoloji Hastanesi – 588 YatakFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi – 300 YatakYüksek Güvenlikli Adlı Psikiyatri Hastanesi – 100 YatakAnkara Şehir Hastanesi bünyesindeki konaklama seçenekleri bununla sınırlı değil. Hastanede 1.554 Tek Kişilik Hasta Odası, 82 VIP Hasta Odası ve 725 Çift Kişilik Hasta Odası mevcut. Ayrıca 550 Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım – 150 Yenidoğan Yoğun Bakım olmak üzere toplamda 700 yoğun bakım yatağı bulunmakta. Ayrıca çeşitli durumlarda kullanılmak üzere hastane yerleşkesi içerisinde 100 yataklı bir tıbbi gözlem kliniği formunda otel de bulunmaktadır.Çocuklara Özel…Ankara Şehir Hastanesi projesi içerisinde, çocuk hastalıkları için özel olarak ayrılmış bir bölge olması tasarlandı. Bu kapsamda toplam hastane yerleşkesinin yaklaşık 105.470 metrekarelik alanı çocuk hastanesi olarak ayrıldı. Bu özel çocuk hastanesi kısmine 600'e yakın yatak kapasitesi bulunmakta. Ayrıca 140'tan fazla poliklinik de hizmet vermekte. Hizmet veren birimler arasında sadece çocuklara ayrılmış Çocuk Acil Ünitesi, Çocuk Anjio, Pediatrik KVC, Çocuk Hemodiyaliz, Çocuk Endoskopi, Çocuk Kemik İliği, Çocuk Onkolojisi ve Çocuk Kemoterapi Merkezleri mevcut.Çocukların en çok tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları zaman belki de doğumdan hemen sonrası… Üstelik bu süreçte annelere de özel gösterilmesi gerek. Bu nedenle hastane yerleşkesu içerisine kurulan kadın hastalıkları ve doğum hastanesi, 120 yataklı bir yenıdoğan yoğun bakım ünitesine sahip. Bu hastanenin ayrıca Anne Oteli, Aile Oteli ve Anne – Bebel Uyum Merkezi gibi kısımları da bulunmakta.Ankara Şehir Hastanesi'ne UlaşımAnkara Bilkent Şehir Hastanesi'nin açık adresi şu şekilde:Üniversiteler Mh., Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 3, 06490 Çankaya/ AnkaraBu adrese ulaşmak için pek çok yol mevcut;Kızılay yönünden Koru Metrosu'na binip Bilkent Durağı'nda inebilirsiniz. İndikten sonra EGO'nun aktarma otobüsleri ya da taksi ile hastaneye ulaşabilirsiniz.Bunun yanısıra Bilkent istikametinde giden dolmuşlar ile de hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz Dolmuşların ana kalış noktası Denizciler Caddesi'dir ve Celal Bayar Bulvarı ve Konya Yolu'nu takip ettikten sonra Eskişehir Yolu'na bağlanırlar.Koru istikametinden hastaneye ulaşmak isteyenler ise Kızılay yönüne giden metroyu kullanıp Bilkent'te inebilirler. Aynı zamanda Eskişehir Yolu'nu takip eden dolmuşlar ile Bilkent Köprüsü'nde inip aktarma yapabilirler.