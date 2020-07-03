Ankara Şehir Hastanesi'nde, 7 bin 425 Covidli hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'nde, 7 bin 425 Covidli hasta sağlığına kavuştu

ANKARA Şehir Hastanesi, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ana merkezlerinden biri oldu.

ANKARA Şehir Hastanesi, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ana merkezlerinden biri oldu. Hastanede 4 aylık süreçte 7 bin 425 koronavirüs hastası tedavi edilip, evine gönderilirken, 99 hasta yaşamını yitirdi. Koordinatör Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Genel olarak dünya ortalamasının altında diyebileceğimiz bir vefat oranımız var" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'nin pandemi süresince koronavirüs ile mücadelede ana merkezlerden biri oldu. Hastanede 4 aylık süre içerisinde 7 bin 425 koronavirüs hastası tedavi edildi. Hala yaklaşık 300 hastanın tedavi gördüğü hastanede toplam 99 kişi de hayatını kaybetti. Hastanede ölüm oranı yüzde 1.33 oldu. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 7 bin 425 hastayı tedavi edip, taburcu ettiklerini belirtti. Ankara'da Şehir Hastanesi Covid-19 ile mücadelede ana üs durumunda olduğuna vurgu yapan Surel, "Şu anda da biz o dönemde olduğu gibi Covid-19'lu hastalarımızın tedavi süreçlerini yürütmekle mükellefiz ve yürütüyoruz. Ayrıca Covid-19 olmayan hastalarımızın ertelenemez, geciktirilemez acil ve öncelikli tedavilerine devam ediyoruz" dedi.

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'VEFAT ORANI DÜNYA ORTALAMISININ ALTINDA'

Surel, şu anda hastanede pozitif ya da şüpheli durumda yatan 300'e yakın hasta olduğunu ifade ederek, "Hastanede genel olarak dünya ortalamasının altında diyebileceğimiz bir vefat oranımız var. Bu vefat eden hastalarımız ve yatan hastalarımız dışındaki tüm hastalarımızı şifalarına kavuşturarak evlerine uğurladık. Şehir hastanesi olan bütün illere baktığınızda pandemi ile mücadelede bu illerin hep önde yer aldığını görüyoruz. Ankara Şehir Hastanesi'nin varlığı ve teknolojik ve fiziki yapısı Ankara'da da pandemi ile mücadelede hastanenin ana üssü olmasını sağladı. Ankara'da Covid-19 münasebetiyle yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 70'den fazlasını, serviste yatan hastalarımızın yüzde 40'nı şehir hastanesi tedavi etti. Bunun üzerinde bir ihtiyaç olduğunda bunu da karşılayacak durumdayız" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ BİRAZ DAHA ŞANSLI'

Surel, çocukların salgınla mücadelede biraz daha şanslı olduğunu da vurgulayarak, "Burada şöyle bir durum var ki; çocuklarımız biraz daha şanslı. Bu virüsün özelliği özellikle 65 yaş üzerindeki, tansiyon, şeker gibi yan hastalığı olan kişileri çok yüksek oranda etkiliyor ve bunlar da çok agresif seyrediyor. Ama çocuklar biraz daha hafif geçiriyor. Bizim buradaki çocuk hastanemiz de çocuklardaki Covid-19 tedavisinin ana merkeziydi. Bu süreçte biz yatak kapasitemizin 2 katını buraya ayırdık. 2 kat demek, yaklaşık 130 yatak demek. Ayrıca 16 yataklı yoğun bakımımızı ayırdık. Çocuk hastalarımızda işin güzel tarafı virüsü alıyorlar; ama virüs onlarda ciddi bir hastalık yapmıyor. Dolayısıyla sağlıklarından çok endişe etmiyoruz. Ama bulaştırıcılık konusunda da çocuklar kimseden geri kalmıyor" dedi.

'KURALLARA UYMALARINI İSTİRHAM EDİYORUZ'

Surel, ayrıca Ankara'nın vaka sayısında istenen düşüşü sağlayamayan illerden biri olduğunu ifade ederek, "Bunun da tek sebebi bu virüsü bulaştıran, yayan, taşıyan biz insanlarız. Biz çalışma arkadaşlarımla her birimiz birbirimize virüslüymüşüz gibi davranıyoruz. Aylardır ailesini görmeyen arkadaşlarımız var. En azından bu virüsle mücadelede canını veren sağlık çalışanlarımıza istinaden vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Şehir Hastanesi'nde, 7 bin 425 Covidli hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

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