Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan

27.05.2021 11:36
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan, System.String[]

ANKARA'da, İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi deposunda özel saklama koşullarında muhafaza edilen Covid-19 aşıları, soğuk zincir konusunda eğitimli sağlık personelince hastanelere nakledilerek uygulanıyor.

ANKARA'da, İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi deposunda özel saklama koşullarında muhafaza edilen Covid-19 aşıları, soğuk zincir konusunda eğitimli sağlık personelince hastanelere nakledilerek uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde şimdiye kadar 100 bin doz üzerinde Biontech aşısı yapılırken, tek doz dahi ziyan edilmedi.

Başkentte Covid-19 aşıları, İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi deposunda özel saklama koşullarında muhafaza ediliyor. Aşılar, hastanedeki randevu sayısına göre soğuk zincir konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından aşı nakil çantalarına yerleştirilerek, hastanelere gönderiliyor. Sinovac aşıları, 2 ile 8 derece arasında saklanıp, taşınırken, depoda eksi 20 derecede saklanan Biontech aşıları ise özel kutularda, kuru buzlarla hastaneye gönderiliyor. Aşı, depo çıkışından vatandaşa ulaşana kadar barkod sistemiyle takip ediliyor.

'KAREKOD OKUTULARAK DAĞITIMI DÜZENLENİYOR'İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Dağıtım Merkezi Soğuk Zincir Sorumlusu Savaş Tezcan, aşıların Sağlık Bakanlığı'nın ana deposundan alınarak, sevkiyatının soğuk zincir araçlarla il depolarına yapıldığını ve buradan hastanelere gönderildiğini belirtti. Tezcan, "Aşılar karekod okutularak Sağlık Bakanlığı ana depodan alınmakta ve daha sonra talep üzerine istenilen miktarlarca karekodlar okutularak dağıtımını düzenlemekteyiz. Sağlık bakanımızın açıkladığı 120 milyon doz aşı da tarafımızdan teslim alınacak. Ankara ili olarak bize düşen miktarın dağıtımı yapılacaktır. Hastane ve diğer kurumların taleplerine göre aşı takip sistemi üzerinden araçlarla soğuk zincir sistemini devam ettirerek dağıtımını yapmaktayız. Sinovac aşısının saklanma ortamı artı 2-8. Bizim depolarımız bunun için uygun. Biontech için kuru buzdolabımız ve eksi 20 dolaplarımız mevcut" dedi.'TEK TEK KENDİ DOLABIMIZA TANIMLIYORUZ'Ankara Şehir Hastanesi Aşı Sorumlusu Hatice Samur ise aşı ihtiyacı olduğunda resmi araçlarla İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı deposundan nakil kaplarıyla o günkü randevu sayısına göre  aşıları temin ettiklerini kaydetti. Samur, Sinovac ve Biontech aşılarının soğuk zincire uyarak güvenle hastaneye getirildiğini belirterek, "Aşıyı sadece konuyla ilgili eğitimli sağlık personelleri alabiliyor. Depodan aşılar nakil yapılırken bize özel karekodlar veriliyor. Biz o karekodları Şehir Hastanesine geldiğimizde aşı takip sistemine giriyoruz. Tek tek kendi dolabımıza tanımlıyoruz. O şekilde aşılarımızı kullanmaya başlayabiliyoruz" diye konuştu.'TEK DOZUMUZ BİLE ZİYAN OLMADI'Şehir Hastanesi'nde Sinovac ve Biontech uygulanan 130 aşı odası olduğunu söyleyen Samur, şunları kaydetti: "Şehir hastanesi olarak 100 bin dozun üzerinde Biontech aşılama yaptık. Aşılamalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar aldığı randevulara riayet ediyorlar. Herkes randevusuna riayet ettiği için aşı dozlarımızda herhangi bir kayıp olmuyor. Bugüne kadar hiçbir firemiz, kaybımız olmadı. Biontech aşılamalarımızda bir tek dozumuz bile ziyan olmadı, bu sağlık çalışanlarımızın başarısı. Ayrıca randevu alıp randevusuna riayet eden vatandaşlarımızın da bunların zayi olmamasında büyük katkısı var. 1 yıldır salgın yaşıyoruz. Salgın koşullarında büyük bir aşı sıkıntısı var, buna rağmen ülke olarak aşılarımızı çok güzel bir şekilde temin ediyoruz. Bu bir fırsattır o yüzden sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."

- Nde
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan
Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Biontech, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı         
11:46
Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor         
11:43
Yeni doğan bebeğini çöpe attı, kendini böyle savundu: Babamın haberi yoktu Yeni doğan bebeğini çöpe attı, kendini böyle savundu: Babamın haberi yoktu         
11:31
Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı         
11:06
Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü         
10:23
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
09:38
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Şehir Hastanesi'nde, Biontech aşısında sıfır ziyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement