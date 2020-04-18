Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 Teşhis ve Tedavi Süreçleri Görüntülendi - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi 'nde COVİD-19 Teşhis ve Tedavi Süreçleri Görüntülendi (2)

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Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı