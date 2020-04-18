Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi

6 saat önce

Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi Bakanlık Ankara Şehir Hastanesindeki korona virüs tedavisi görüntülerini paylaştı Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların...

Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi, System.String[]

Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi

Bakanlık Ankara Şehir Hastanesindeki korona virüs tedavisi görüntülerini paylaştı

ANKARA - Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci Bakanlık tarafından görüntülendi. Görüntülerde, pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde acil servise gelen tüm hastaların termal kameralarla tarandığı görülürken Triyaj alanında Covid şüphesi olan ve olmayan kişiler ise birbirinden ayırılarak farklı alanlara yönlendirildiği yer alıyor. Muayene edilen hastaların gerekirse akciğer tomografisi gibi diğer tetkikleri yapılıyor. Biyolojik numune alma kabinlerinde PCR testi için numune alınıyor. Şüpheli olan ve takibi gereken hastalar ile hastaneye yatışı yapılan hastalara, bulaş riskini belirtmek için sarı bileklik takılıyor.

16 bin kişinin çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi'nin toplam yatak sayısı 3 bin 811. Hastanede 526'sı erişkin olmak üzere 723 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Yoğun bakımlarımız gibi tamamen negatif basınçlı sistem söz konusu. Yani her hastanın solunum ile sahaya bıraktığı partiküller, o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor ve bu personelimizin yoğun olarak çalıştığı merkez alanlarında çok kuvvetli yüzde yüz temiz hava sahalara basılıyor. Böylelikle hem sahada çalışan sağlık personelimizi koruyoruz, hem de bir hastadan diğerine bulaş olmasının da önüne geçiyoruz. Bu bizim Covid hastasını yatırdığımız bütün yoğun bakımlarımızda standart özellik olarak şu anda kullanılıyor" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi olarak standartta 723 yoğun bakımına sahip olduklarını belirten Surel, "Bunun 526'sı erişkin hastalar için olan yoğun bakımlar. Şu anda da bunun 224 tanesini, Ortopedi Hastanesi'nde 144, Genel Hastanemizde de 80 tanesini sadece bu hastalarımıza ayırdık. ve ihtiyaç oldukça daha da bunu artıracak durumdayız. Yani bizim 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama, olağanüstü bir durumda yoğun bakım ihtiyacı olduğunda onu 2000'e çıkaracak kapasiteye de sahibiz. 16 bin kişilik bir aileyiz ve burada vatandaşlarımız için sağlık hizmeti üretiyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ocak ayının sonundan itibaren Covid için organize olmaya başladık. ve normalde negatif basınçlı olmayan bu yoğun bakımlarımızı, Covid hastalığına özel tamamen negatif basınçlı hale getirdik. Burada iki şeyimiz var: Bu hastalarımızı ideal şartlarda tedavi etmek ve tedaviyi yürüten çalışma arkadaşlarımızın en güvenli şartlarda çalışmalarını temin etmek. Tabii onun yanında Bakanlığımızın ve DSÖ'nün koyduğu kriterler doğrultusunda her türlü koruyucu ekipmanı da çalışma arkadaşlarımıza, çalıştıkları alana göre sağlıyoruz. Bizim normalde 3 bin 811 yatak kapasitemiz var" şeklinde konuştu.

Pandemi hastanesi olarak ilan edildikten sonra, kampüsü çeşitli alanlara ayırdıklarını vurgulayan Surel, "Bu tip bulaşıcı hastalıklarda izolasyon çok önemli. O yüzden bulaşıcı hastalık riski yüksek olan veya bulaşıcı hastalık tanısı olan hastalarımızı ayrı alanlarda tutuyoruz. Bulaşıcı hastalık riski düşük olan veya taşımadığını bildiğimiz hastaları da onlardan ayrı alanlarda tutuyoruz. Böylece birbirlerine bulaşmasının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Normalde tıbbi dilde sarı bileklik, sarı renk bulaş riskini ifade eder. Eğer Covid pozitif ise bu hasta veya yüksek riskliyse bulaşıcı hastalık açısından, hemen hastanede bir sarı bileklik takıyoruz triyaj alanında. Yine aynı şekilde Covidli hastayı taşıyacağımız asansör, bu hastayı alacağımız acildeki gözlem alanı, tomografisini çekeceğimiz röntgen bile ayrı. Bunları da yine uluslararası renk olan sarı renk ile işaretledik. Sarı bileklikli hastaların tıbbi hizmetleri bulaş riskini azaltmak için izolasyon alanı olarak belirlenen sarı tabelalı alanlarda görülüyor, bunlar bulaş riski olan hastalar olduğu için. Diğer hastalarımızın tedavileri kampüsümüzün farklı alanlarında güvenli şekilde ve hiç aksamadan devam ediyor" dedi.

Korona virüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz de, hastane acil servisinin fiziksel kapasite anlamında dünyanın en büyük acil servislerinden olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 40 bin m2'lik bir kapalı alanda hizmet vermekteyiz. Bu alanlarda kritik hastalara bakabildiğimiz, negatif basınç dediğimiz sistemle donatılmış odalarımız ve alanlarımız mevcut. Bunun yanı sıra durumu daha stabil hastaları izlediğimiz gözlem odalarımız mevcut. Kendi bünyemiz içerisinde yani acil servis içerisinde 2 adet tomografi, 1 adet MR cihazımız mevcut. Ayrıca bizim acil radyoloji ünitemiz mevcut. 7/24 kritik hastaların acil ultrasonografik taramasını yapacak cihazlar ve deneyimli personelimiz mevcut. Profesör doktorlar, doçent doktorlar, doktor öğretim üyeleri de 24 saat yani sabaha kadar burada nöbet tutacak şekilde bir vardiyada çalışıyorlar. Bu anlamda da günlük uzman ve öğretim üyesi, nöbet tutan sağlık personeli sayısı anlamında Türkiye'de öncü bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Covid şüphesi olan hastalara uygulanan işlemlerden bahseden Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik ise

"Ön triyajda Covid düşünülen hastalar öncelikle poliklinik alanına geliyor, poliklinikte değerlendirilmeleri yapılıyor, vital bulguları bakılıyor. Tetkikler yapıldıktan sonra bu hastanın süreci uzayacaksa ve yatış planlanıyorsa gözlem alanlarına alınıyor, buradan sonra enfeksiyon hastalıkları ile birlikte konsültasyonlarımızı tamamlıyoruz. Örnek alma işlemlerimiz ise bu Covid örnek alma alanlarında en yüksek düzey koruyucu ekipmanlarla ve personelimizi korumak amacıyla negatif basınçlı ortamda bulunan özel kabinlerde gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu.

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:26 Kaynak: İHA

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