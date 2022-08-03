9 aylık bebek, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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9 aylık bebek, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti

03.08.2022 14:33

9 aylık Tuğba Nur Sarı adlı bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada koronavirüse yakalanması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'de oturan Fatma ve Mehmet Yasin Sarı çiftinin 7 çocuklarından 9 aylık Tuğba Nur Sarı, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tuğba Nur bebek, tedavi görürken koronavirüse yakalandı. Sarı, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

"HASTANEDEYKEN KORONAYA YAKALANDI"

Mehmet Yasin Sarı, kızının hastanede tedavi altındayken 1 hafta önce koronavirüse yakalandığını belirtti. Sarı, kızının yaklaşık 5 aydır hastanede tedavisinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Kalbinde delik vardı. Ameliyat edildi. Sonrasında koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalandığında hastaneden bilgi alamadık. 6 gün içerisinde kızım entübe edilmiş ve bilgimiz yok. Akşam 23.00 sıralarında hastaneye geldim. Doktorlara daha önce söylemiştim 'Mersin'de oturuyorum' diye. Bana 'siz gidin Mersin'e, biz size bilgi vereceğiz' dediler.

Hastanede koronavirüse yakalanan 9 aylık bebek hayatını kaybetti

"BİZE YETERİ KADAR BİLGİ VERİLMEDİ"

Bu süreç içerisinde günde 20-30 defa aradım. Kızım entübe edilmiş, bize bilgi verilmedi. Kalbi durmuş öğlen, bize bilgi verilmedi. Ben de akşam kendi imkanlarımla Mersin'den Ankara'ya kızımı görmeye geldim. Akşam geldiğimde bana 'maalesef kızınızı kaybettik' dediler. 3 gün önce entübe edilmiş. Kızıma doyamadım. Kızımı görmeye geldim ve kızım vefat etmişti."

Anne Fatma Sarı ise kızının öldüğünü hastaneye bilgi almaya geldiklerinde öğrendiklerini belirterek, "Biz kızımızı görmeye geldiğimizde öldüğünü öğrendik. Kızımı son bir defa göremedim" diye konuştu.

Hastanede koronavirüse yakalanan 9 aylık bebek hayatını kaybetti
Hastanede koronavirüse yakalanan 9 aylık bebek hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Ankara Şehir Hastanesi, Mersin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 aylık bebek, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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