Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi

6 saat önce

ANKARA Şehir Hastanesi'nde, Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis ve tedavi süreci görüntülendi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi, System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi'nde, Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis ve tedavi süreci görüntülendi. Pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları kayda alındı.

Sağlık Bakanlığı, koronairüsle mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının mücadelesini görüntüleyip paylaştı. Hastanede, acil servise gelen tüm hastalar termal kameralarla taranıyor. Triyaj alanında Covid-19 şüphesi olan ve olmayan kişiler hemen birbirinden ayrılarak, farklı alanlara yönlendiriliyor. Muayene edilen hastaların gerekirse akciğer tomografisi gibi diğer tetkikleri yapılıyor. Biyolojik numune alma kabinlerinde PCR testi için numune alınıyor. Şüpheli olan ve takibi gereken hastalar ile hastaneye yatışı yapılan hastalara, bulaş riskini belirtmek için sarı bileklik takılıyor.

'ÖRNEK ALMA, ÖZEL KABİNLERDE GERÇEKLEŞİYOR'

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kişilere uygulanan prosedürü anlatarak, "Ön triyajda Covid-19 düşünülen hastalar öncelikle poliklinik alanına geliyor, poliklinikte değerlendirilmeleri yapılıyor, vital bulguları bakılıyor. Tetkikler yapıldıktan sonra bu hastanın süreci uzayacaksa ve yatış planlanıyorsa gözlem alanlarına alınıyor, buradan sonra enfeksiyon hastalıkları ile birlikte konsültasyonlarımızı tamamlıyoruz. Örnek alma işlemlerimiz ise bu Covid örnek alma alanlarında en yüksek düzey koruyucu ekipmanlarla ve personelimizi korumak amacıyla negatif basınçlı ortamda bulunan özel kabinlerde gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

'24 SAAT NÖBET TUTUYORUZ'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde eğitim görevlisi olarak hizmet veren Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, profesör doktorlar, doçent doktorlar, doktor öğretim üyelerinin de 24 saat sabaha kadar nöbet tutacak şekilde bir vardiyada çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bu anlamda da günlük uzman ve öğretim üyesi, nöbet tutan sağlık personeli sayısı anlamında Türkiye'de öncü bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

'COVID'E ÖZEL NEGATİF BASINÇLI ODALAR'

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, koronavirüs teşhisi konan hastaların tedavi edildiği yoğun bakımlar hakkında bilgi vererek, "Şu anda hastanemizde özellikle bu Covid pozitif hastalarımızı izole ettiğimiz alanlardan birindeyiz, bir yoğun bakımdayız. Burasında bütün bu tip hastalarımıza baktığımız yoğun bakımlarımız gibi tamamen negatif basınçlı sistem söz konusu. Yani her hastanın solunum ile sahaya bıraktığı partiküller, o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor ve bu personelimizin yoğun olarak çalıştığı merkez alanlarına da çok kuvvetli yüzde yüz temiz hava sahalara basılıyor. Normalde negatif basınçlı olmayan bu yoğun bakımlarımızı, Covid hastalığına özel tamamen negatif basınçlı hale getirdik. Pandemi hastanesi olarak Bakanlığımızca ilan edildikten sonra, kampüsümüzü çeşitli alanlara ayırdık" diye konuştu.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:57 Kaynak: DHA

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