Son dakika gündem: Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı (2) - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac uygulaması başladı (2)

'RANDEVULAR İÇİNDE AŞILANMAYAN HASTALAR DA VAR'

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Turan ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile Covid-19 Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Şahin, Turkovac ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Başhekim Doç. Dr. İhsan Ateş, dün akşam ilk Turkovac aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uyguladıklarını belirterek, "Onu müteakiben aşı randevuları tüm şehir hastanelerinde açıldı. Dün itibarıyla tüm şehir hastanelerimize aşıların transferi yapıldı. Bugün de Ankara Şehir Hastanesi'nde sabah itibarıyla 50'nin üzerinde aşı yaptık. ve e-Nabız üzerinden yapılan aşı randevularında şu an binin üzerinde kabul edilen aşı randevusu var. Gün içerisinde tüm şehir hastanelerimizde aşı uygulamasına başlanacak. Gördüğümüz kadarıyla da aşımıza talep şu anda katlanarak artıyor. Genelde bugün hatırlatma dozu için gelen vatandaşlarımız var. Ama randevular içerisinde daha önce hiç aşılanmayan vatandaşımız da var" dedi.

KAYIPMAZ: GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİDİRBilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılarda güvenliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yani aşılarda istenmeyen herhangi ciddi bir olayla karşılaşılmış mı karşılaşılmamış mı, bunun dışında etkinlik ne noktada; bunlar bağımsız bilim insanları tarafından inceleniyor ve bağımsız bilim insanları gerekli kriterleri aşılar karşıladığı takdirde acil kullanım onayı veriyor. Burada bu süreç bu şekilde işletilmiştir" dedi.TURAN: AŞI YERİNDE HAFİF AĞRI OLDU

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Turkovac'ın çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de dün akşam aşımızı olduk. Aşı yerinde hafif bir ağrı, dün gece geçen hafif bir kas ağrısı; ama daha sonrasında sabah itibarıyla hiçbir şey olmadığını ifade edebilirim. Turkovac'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu gerçekten çok değerli. Ülkemizde aşının üretiliyor olmasının mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Etkinlik ve güvenlikle ilgili olarak Afşin hocanın dediği gibi çok yakın zamanda bilgiler paylaşılacak. Turkovac'la da önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Ülkemiz adına çok değerli bir durum" dedi.