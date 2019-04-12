Ankara Şehir Hastanesi'nden "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" Klibi
1 saat önce
Ankara Şehir Hastanesi'nden "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" klibiANKARA - Ankara Şehir Hastanesi tarafından "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle bilinçlendirme ve bilgilendirme klibi hazırlandı.
Ankara Şehir Hastanesi
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:42 Kaynak: İHA
'nden "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" klibi
ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi tarafından "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle bilinçlendirme ve bilgilendirme klibi hazırlandı.
Ankara Şehir Hastanesi tarafından "8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle Dünya'da ve Türkiye
'de ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili hazırlanan bilinçlendirme ve bilgilendirme videosunda Kalp ve Damar hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, kalp sağlıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sigara kullanımı, fazla tuz tüketimi, yağlı besin tüketimi gibi faktörlerin kalp hastalıklarının oluşumunu etkilediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, dengeli beslenme, sağlıklı beslenme ve düzenli sporla hastalığın oluşmasına engel olunabileceğini ifade etti.
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