Ankara Şehir Hastanesinde ambulans helikopter deneme uçuşu yaptı

Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan 2 bin 400 metrekarelik heliporttan ilk kez bir hastanın nakli için ambulans helikopterle deneme uçuşu yapıldı.

Hastanenin koordinatör başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, deneme uçuşunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 9'uncu şehir hastanesi olarak faaliyete başladıklarını belirterek, Avrupa'nın en büyük sağlık merkezine sahip olduklarını söyledi.

Toplam 3 bin 711 yatak kapasitelerinin olduğunu ifade eden Surel, "Günlük ortalama 12 bin hastaya bakıyoruz. Kampüsümüzün tamamı taşındığında günlük 25 bin hastaya bakacağız." diye konuştu.

Surel, yeni tamamlanan heliportun ulaşım açısından çok rahat olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Hastalarımızın buraya ulaşımı da çok önemli. Bundan sonra hastalarımız, ameliyathanelerimizin, anjiyografi ünitelerimizin hemen üstünde bulunan heliport üzerinden hastanemize kolayca nakledilecek. İki helikopterin aynı anda ineceği 2 bin 400 metrekarelik alanımız var. Ülkemizde ve yurt dışında tedavi imkanı sağlanamayan acil hastaların ambulans helikopterlerle hastanemize nakli ve tedavi edilmesi için hazırız."