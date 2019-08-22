Son Dakika Haberleri: Ankara Şehir Hastanesinde ambulans helikopter deneme uçuşu yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Şehir Hastanesinde ambulans helikopter deneme uçuşu yaptı

20 dakika önce

Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan 2 bin 400 metrekarelik heliporttan ilk kez bir hastanın nakli için ambulans helikopterle deneme uçuşu yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesinde ambulans helikopter deneme uçuşu yaptı, System.String[]

Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan 2 bin 400 metrekarelik heliporttan ilk kez bir hastanın nakli için ambulans helikopterle deneme uçuşu yapıldı.

Hastanenin koordinatör başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, deneme uçuşunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 9'uncu şehir hastanesi olarak faaliyete başladıklarını belirterek, Avrupa'nın en büyük sağlık merkezine sahip olduklarını söyledi.

Toplam 3 bin 711 yatak kapasitelerinin olduğunu ifade eden Surel, "Günlük ortalama 12 bin hastaya bakıyoruz. Kampüsümüzün tamamı taşındığında günlük 25 bin hastaya bakacağız." diye konuştu.

Surel, yeni tamamlanan heliportun ulaşım açısından çok rahat olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Hastalarımızın buraya ulaşımı da çok önemli. Bundan sonra hastalarımız, ameliyathanelerimizin, anjiyografi ünitelerimizin hemen üstünde bulunan heliport üzerinden hastanemize kolayca nakledilecek. İki helikopterin aynı anda ineceği 2 bin 400 metrekarelik alanımız var. Ülkemizde ve yurt dışında tedavi imkanı sağlanamayan acil hastaların ambulans helikopterlerle hastanemize nakli ve tedavi edilmesi için hazırız."

Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı
Ankara'da sağanak yağış etkili oldu Günlerce Drone ile izlediği lüks villadan 4 milyon lira çalan hırsız yakalandı Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Şehir Hastanesinde ambulans helikopter deneme uçuşu yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]