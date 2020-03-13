Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama

6 saat önce

Ankara Şehir Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama, System.String[]

Ankara Şehir Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliğinden yapılan açıklamada, bugün medyada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, ameliyatların iptal edildiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Şehir Hastanemizde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herhangi bir ameliyat iptali söz konusu değildir. Hastanemiz, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini titizlik ve özveri ile sunmaya devam etmekte olup, bahse konu olan haberde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Şehir Hastanesi, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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