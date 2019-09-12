Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk organ transferi

Ankara Şehir Hastanesine ilk kez ambulans helikopterle gerçekleştirilen organ transferiyle 5 yıldır bekleyen hastaya kalp nakli yapıldı.

Kalp nakli bekleyen 36 yaşındaki Osman Gökdemir'e Niğde'den sabah saatlerinde güzel haber geldi. 41 yaşında yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden bir kişinin kalbinin, hasta Gökdemir'e uyması üzerine Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

Hasta nakilleri için kullanılan ambulans helikopterlerle Niğde'den 1 saat 20 dakika süren yolculuk sonunda nakil için gerekli kalp Ankara'ya getirildi.

Ankara Şehir Hastanelerinin Kalp Damar kulesine ilk kez helikopter ambulans organ nakli için iniş yaptı. Kalp, sağlık ekiplerince hızla ameliyathaneye ulaştırıldı.

Daha önce de kalp cihazı takılmıştı

Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, nakil öncesinde yaptığı açıklamada, alıcının 36 yaşında, 5 yıldır kalp yetmezliği nedeniyle takip edildiğini belirtti.

Özatik, şunları kaydetti:

"Hastaya 2 ay önce yapay kalp cihazı takılmıştı. Bu şekilde hayatını idame ettirdi ama artık o cihazla da süreç olumsuz ilerliyordu. İki aydır hastanemizde yatıyordu. Sağlık Bakanlığı sistemine acil çağrıda bulunulmuştu. Sabaha karşı Niğde'den hastamıza uygun kalbin bulunduğu haberi geldi. Şu anda da arkadaşlarımız oradaki kalbi çıkardılar. Bir helikopter ile hava yoluyla transferini sağlıyorlar. Hastanemiz açıldığından beri bu 7'nci kalp naklimiz. Diğerlerini de hava yoluyla transfer etmiştik ama onlar uçakla havaalanına inmişti, sonrasında ambulansla transferi sağlanmıştı."

Türkiye'de 2 binin üzerinde hastanın organ nakli için Sağlık Bakanlığı sistemine kayıtlı olduğunu aktaran Özatik, bunların 200'ünün acil durumda bulunduğunu ve hastanede yatarak tedavi gördüğünü dile getirdi.

Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Özatik, toplumun bu konudaki farkındalığını artırmak gerektiğini kaydetti.