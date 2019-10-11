Son Dakika Haberleri: Ankara-şehit topçu'nun amcası bu bizim düğünümüz, bayramımız
Son Dakika Güncel Ankara-şehit topçu'nun amcası bu bizim düğünümüz, bayramımız

Ankara-şehit topçu'nun amcası bu bizim düğünümüz, bayramımız

28 dakika önce

Şehit Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz, bayramımızFırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun (23) amcası Sami Topçu, "Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, 'Düğünüme gelirsin' demişti.

Şehit Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun (23) amcası Sami Topçu, "Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, 'Düğünüme gelirsin' demişti. Bu da bizim bir düğünümüz, bizim bayramımız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, şehit oldu. Şehidin ailesi, Mardin'e giderken diğer yakınları da Mamak ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul etti. Şehidin amcası Sami Topçu, Ahmet Topçu'nun 2 yıl önce göreve başladığını belirterek, "Vatanımız için canımız feda. Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. 2 yıl önce göreve başlamıştı, Afrin'e de gitmişti. Bu göreve de önceki gün gitmişti. Sözlenmişti, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, 'Düğünüme gelirsin' demişti. Bu da bizim bir düğünümüz, bizim bayramımız. Mekanı cennet olsun. En son göreve giderken konuşmuştuk, kısa bir konuşma oldu, 'operasyona gidiyorum' demişti. Başımız sağolsun" dedi.

Şehit Topçu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.

Ankara-şehit topçu'nun amcası bu bizim düğünümüz, bayramımız

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Son Dakika: Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara-şehit topçu'nun amcası bu bizim düğünümüz, bayramımız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]