Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında - Son Dakika

Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında

19.10.2020 17:01
Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında, System.String[]

Yerli imkanlarla kurulan ilk şeker fabrikası olan Ankara Şeker Fabrikası'nda şekerin üretim macerası 58 yıldır aralıksız devam ediyor.

Yerli imkanlarla kurulan ilk şeker fabrikası olan Ankara Şeker Fabrikası'nda şekerin üretim macerası 58 yıldır aralıksız devam ediyor.

Türk şeker sanayinin 16'ncı fabrikası olan Ankara Şeker Fabrikası'nın temeli 22 Mayıs 1958'de Celal Bayar ve Adnan Menderes tarafından atıldı. Şeker Fabrikasının yanı sıra Makina Fabrikası, Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, Tohum İşleme Fabrikası, Şeker Araştırma Enstitüsü, lojmanlar ve diğer sosyal tesislerin içinde bulunduğu fabrika ilk kampanya dönemine 19 Ekim 1962'de "merhaba" dedi. Kurulduğu ilk yıl 397 köyde 12 bin 891 çiftçi ile 143 bin 214 dekarlık alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

1998'de rekor üretim

Ankara Şeker Fabrikası, 58 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998'de gerçekleştirdi. Fabrika, 178 gün süren kampanya döneminde 598 bin 500 ton pancarı işleyerek, 82 bin 650 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998 yılında ulaşılmış oldu. Fabrika, dekar başına en yüksek verimi ise 2016'da elde etti. 2016 yılında dekar başına yaklaşık 7 ton pancar elde edildi. Böylece 2016 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Kaybın en az olduğu yıl 2019

2019'da 612 bin 607 ton pancarın yüzde 76'sına denk gelen 463 bin 108 ton pancar doğrudan fabrikaya nakledilerek pancardaki kayıp en aza indirildi. 2019 yılı bu oranla nakliyeden dolayı kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini aldı. 10 Eylül'de yeni üretim dönemine başlayan fabrika, 2020-2021 üretim döneminde 465 bin bin ton pancarı işleyerek, 60 bin ton şeker, 21 bin ton melas ve 130 bin ton küspe elde edecek. - ANKARA

Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında
Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında
Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Şeker Fabrikası 58 yaşında - Son Dakika

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