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Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı - Son Dakika

Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı

20.09.2021 14:15

- Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı Ankara Şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek Ankara Şeker Fabrikası'nın 130 gün sürecek olan 2021-2022 Yılı Pancar Alım Kampanyası gerçekleştirilen törenin ardından başladı.

- Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı

Ankara Şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek

ANKARA - Ankara Şeker Fabrikası'nın 130 gün sürecek olan 2021-2022 Yılı Pancar Alım Kampanyası gerçekleştirilen törenin ardından başladı.

Türkşeker Ankara Şeker Fabrikasının 2021-2022 yılı 60. dönem şeker alım kampanyası gerçekleştirilen törenin ardından başladı. Ankara Şeker Fabrikasında gerçekleştirilen tör ene Türk Şeker Fabrikası Genel Müdürü Mücahit Alkan, Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, AK Parti Ankara ve Kars milletvekilleri, Etimesgut Kaymakamı ve çiftçilerin yanı sıra Türkşeker çalışanları katıldı.

Gerçekleştirilen açılış töreninin ardından ilk pancar teslimatı kamyonun kantara çıkmasının ardından yapıldı. Kampanyanın 130 gün sürmesi planlanırken 500 bin ton pancar işlenmesi planlanıyor.

"Çiftçilerimize 27 milyon 51 milyon 53 bin 316 TL avans ödenmiştir"

Çiftçinin üretirken de yanında olduklarını belirten Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, "6 ziraat şefliği sınırlarında bulunan 104 köyde 2 bin 31 çiftçi ailesi ile sözleşmeli olarak 92 bin 370 dekar alanda pancar ekimi yapılmıştır. Yapılan bu ekim sonucunda 560 bin ton pancar üretimi yapılacak. Bu miktardan 50 bin ton pancar Kastamonu Şeker Fabrikasına gönderilecek. Ankara Şeker Fabrikası olarak bugüne kadar çiftçilerimize 27 milyon 486 bin 502 TL nakdi 23 milyon 566 bin 814 TL ayni olmak üzere toplamda 51 milyon 53 bin 316 TL avans ödenmiştir. Pancarın tamamı teslim alındığında çiftçiye ödenecek bakiye pancar bedeli tahmini olarak 184 milyon 146 bin 680 TL olup taahhüt ettiğimiz tarihte ödemesi yapılacaktır" diye konuştu.

"63 bin ton kristal şeker 24 bin ton melas 135 bin ton yaş pancar küspesi üretimi hedeflenmekte"

Bu sene üretim hedeflerinden bahseden Mustafa Uslu, "Yönetim Kurulumuz tarafından 2020 yılında üreticilerle arpa, buğday, dane, mısır ve yağlık ayçiçeğinin yaptırılması ve alınması kararına istinaden 2021 yılında fabrikamız bölgelerinde çiftçilerimizle arpa ve buğday ekimi sözleşmesi yapıldı. Arpa ve buğday eken çiftçilerimize 1 milyon 636 bin 781 TL ayni ve nakdi avans ödemesi yapılmış olup karşılığında 1 milyon 449 bin 853 TL değerinde ürün alındı. Fabrikamız 2020-2022 üretim kampanyasında 500 bin ton pancar işleyecek. Günlük ortalama 3 bin 800 ton pancar işlenmesi hedeflenmiş olup yaklaşık 130 gün sürecek kampanya döneminde 63 bin ton kristal şeker 24 bin ton melas 135 bin ton yaş pancar küspesi üretimi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ürettiğimiz şekerin 40 milyon dolarlık kısmını ihracata verdik"

Türkşeker'in geçen sene rekorlar kırdığını hatırlatan Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, 2019 yılında Cumhurbaşkanının, 235 lira olan pancar fiyatını 300 lira gibi bir fiyata çıkartarak, sektörün önünü açması neticesinde hem şeker sanayii hem de Türkiye şeker fabrikaları geçtiğimiz yıl tüm sezonların, tüm dönemlerin rekorunu birçok fabrikada kırarak rekor bir üretim yaptı. Türkiye Şeker Fabrikaları 1 milyon 73 bin ton şeker üretimi ile takdire şayan bir üretim yapmıştır. Bunun 135 bin tonu da ihraç amaçlıdır. Ürettiğimiz şekerin 40 milyon dolarlık kısmını ihracata verdik. Yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatı da engelleyerek cari açığa yaklaşık 60 milyon dolar gibi olumlu bir katkıda bulundu. Bu şeker sanayiinin bir zaferidir" ifadelerine er verdi.

Mücahit Alkan, 'Gitmediğiniz, görmediğiniz köy sizin köyünüz değil' felsefesini benimseyerek tüm köyleri ve şeker işçilerini ziyaret ederek sorunları tespit ettiklerini ve çözümler içinde çalıştıklarını belirtti.

"Özel sektörle rekabet eden maliye odaklı bir yapıya kavuşmuş olacağız"

Gelecek 5 sene içerisinde bakım onarım, revizyon ve rehabilitasyon anlamında çalışmalar olacağını söyleyen Alkan, "5 yılık bir projeksiyon hazırladık. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki 5 yıllık süreçte Türkşeker ile özel sektörün maliyetlerini kıyasladığımız zaman sadece istihdamdan kaynaklanan bir dezavantajı olacak. Onun dışında gerek enerji maliyetleri gerek pancardaki polar varlığından yararlanma gerek bakım onarım giderleri, bunların hepsi ile özel sektörle rekabet eden maliye odaklı bir yapıya kavuşmuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı
Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı
Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı
Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı

Mustafa Uslu, Türk Lirası, Ankara, Arpa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ankara Şeker Fabrikası yeni sezon pancar alım kampanyasını başlattı - Son Dakika
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