Ankara selçuk bayraktar, akıncı tiha'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı - Son Dakika

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Ankara selçuk bayraktar, akıncı tiha'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı
6 saat önce
ANKARA Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
ANKARA Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı
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