Ankara selçuk bayraktar, akıncı tiha'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara selçuk bayraktar, akıncı tiha'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı - Son Dakika

Ankara selçuk bayraktar, akıncı tiha'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı

6 saat önce

ANKARA Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı.

ANKARA Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı

Ankara selçuk bayraktar, akıncı tiha'nın geçen yılki uçuşundan görüntüler paylaştı

Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
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