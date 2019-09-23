Son Dakika Haberleri: Ankara şenleniyor!
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Ankara şenleniyor!

1 saat önce

Festivalde üç gün boyunca, rock, rap, pop, alternatif pop, elektronik, raggae ve dans gibi farklı müzik türlerinin yıldız isimleri sahne alacak. Ayrıca eğlence dolu yan etkinliklerle festival renklenecek.

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Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox , Can Bonomo'nun konser vereceği festivalde; gece 00:00'dan sonragerçekleşecek after party konseptinde; Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril de pikapların başına geçerek konukları saatlerce dans ettirecek.

Ankara'nın en degˆerli konumlarından birinde, şehrin en önemli açık hava mekanı ODTÜ MD Vis¸nelik, Atlantis Yapım ile yenilenen işletme yönetimi, izleyicilerin beğenilerine yönelik olarak hazırlanan etkinlikleriyle başkentlileri müzik ile buluşturuyor. Birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, müzik festivalleri ve çeşitli sahne sanatlarına ev sahipliği yapan mekan 6000 kişilik kapasitesiyle Vişnelik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Can Bonomo, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:30 Kaynak: Bültenler
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