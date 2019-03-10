Son Dakika Haberleri: Ankara Sevdalıları" Buluşması

Ankara Sevdalıları" Buluşması

44 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın şehre vereceği bir şey olmadığını belirterek "Bir de dürüst gelmiyor diyorum, dürüst gelmiyor.

Ankara Sevdalıları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın şehre vereceği bir şey olmadığını belirterek "Bir de dürüst gelmiyor diyorum, dürüst gelmiyor." dedi.

Altınpark Expo Center'da düzenlenen "Ankara Sevdalıları" buluşmasına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın belediyeciliği bilmediğini ve kent için projesi olmadığını ifade etti.

Özhaseki, Yavaş'ın Ankara'ya vereceği bir şey olmadığını vurgulayarak, "Bunları söylüyorum. Bir de dürüst gelmiyor diyorum, dürüst gelmiyor." diye konuştu.

Mahalli seçimlerin önemli olduğunu ve seçimi kazanmak için çok çaba harcamaları gerektiğini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Mücadele edemezsek, kötülere kapı açılırsa emin olun ki eski günlere dönüş hareketi başlar. Nihayetinde yerel seçim ama yerel seçimin arkasına yüklemiş oldukları çok manalar var. Yapmak çok zor, bir binayı üç senede yaparsınız ama istiyorsanız üç senede yıkarsınız. Bu geldiğimiz noktadaki kazanımlarımızı Allah elimizden almasın."

Özhaseki, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'i de eleştirerek, "O günlerde Alpaslan Türkeş'i asamadım diye hayıflanan adamın çocuğunu şimdi CHP aday yapıyor. Öyle bir döneme geldik." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Cumhur İttifakı ile sağlanan birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Terör örgütü PKK ve uzantılarının bu birlikteliğin bitmesini istediğini belirten Yıldırım, "Onların beklediği Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi, Cumhuriyet Halk Partisinin seçimlerden sonuç almasını bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:27 Kaynak: AA

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