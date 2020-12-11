Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi - Son Dakika

Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi

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Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar