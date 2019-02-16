Ankara_sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti 2
49 dakika önce
Ankara_Sığınma evine yerleşen eşini, eşya almak için döndüğünde öldürüp intihar etti 2(Tür: Ankara)
Ankara_Sığınma evine yerleşen eşini, eşya almak için döndüğünde öldürüp intihar etti 2
(Tür: Ankara)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:47 Kaynak: DHA
Fahri Konsolos, Güvenlik Görevlisinin Silahıyla Başına Ateş Ederek İntihar Etti
Ankara'nın Kuşçağız Mahallesi'nde Karısıyla Tartışan Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı