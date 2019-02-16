Son Dakika Haberleri: Ankara_sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti 2

Ankara_sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti 2

49 dakika önce

Ankara_Sığınma evine yerleşen eşini, eşya almak için döndüğünde öldürüp intihar etti 2(Tür: Ankara)

Ankara_Sığınma evine yerleşen eşini, eşya almak için döndüğünde öldürüp intihar etti 2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

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