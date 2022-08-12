Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi - Son Dakika
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Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi

12.08.2022 10:55
Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi

Ankara Sincan Belediyesi Ölçü ve Ayar Servisi görevlileri ilçede bulunan iş yerlerinde ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yaptı.

Ankara Sincan Belediyesi Ölçü ve Ayar Servisi görevlileri ilçede bulunan iş yerlerinde ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yaptı.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim faaliyetlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Servisine bağlı ekipler ilçede bulunan iş yerlerinde tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve ayar denetimi yaptı.

Ekipler, iş yerleri sahiplerine ölçü ve tartı aletlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar hakkında uyarılarda da bulundu.

Yapılan denetimler ile vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almaları amaçlanıyor.

Halkın huzur ve sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini dile getirdi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan zabıtasından ölçü-ayar denetimi - Son Dakika
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