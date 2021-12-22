Ankara Sincan Belediyesi vatandaşları her sabah sıcak çorba ile karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Sincan Belediyesi vatandaşları her sabah sıcak çorba ile karşılıyor

22.12.2021 01:18
Ankara Sincan Belediyesi vatandaşları her sabah sıcak çorba ile karşılıyor

Sincan Belediyesi'nin vatandaşlara sabah erken saatlerde yaptığı sıcak çorba ikramı yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi'nin vatandaşlara sabah erken saatlerde yaptığı sıcak çorba ikramı yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Hafta içi her sabah 5 farklı noktadan 2500 adet çorba dağıtımı yapılıyor. Sincan Belediyesi ilçede pandemi nedeniyle ara verilen sıcak çorba dağıtımına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işe ya da okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar sıcak çorba ikramıyla ısınıyor.

Son derece hijyenik ortamda Sincan Belediyesi aşevinde pişirilen çorbalar, tek kullanımlık bardaklarda vatandaşa ücretsiz bir şekilde sıcak ekmeğiyle birlikte ikram ediliyor.

Hafta içi her sabah 07. 00 ile 08. 30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları; Sincan Tren Garı, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önü, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası önündeki otobüs durağı ve Lale Meydanı'ndaki Güngörmüşler Konağı önünde yapılıyor. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan iftar programında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan iftar programında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı Açıklaması Kadınlar, kümesteki tavukları kutuya koyup çaldı; o anlar kamerada Kadınlar, kümesteki tavukları kutuya koyup çaldı; o anlar kamerada

Sincan Belediyesi, Sincan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ankara Sincan Belediyesi vatandaşları her sabah sıcak çorba ile karşılıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Bitime sayılı haftalar kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
00:20 Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin Talu'nun Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddiaları doğru
00:11 Araç sahiplerine çifte bayram! Benzin ve motorine büyük indirim
00:04 Erdoğan'ın müjdesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz
00:03 İlk maçtaki hatalarının bedeli ağır oldu! İngiliz devine İspanya'da büyük şok
23:19 Şiddetli yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi! Yollar göle döndü, minareler yıkıldı
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi Bakan Dönmez'e soruldu: Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?
22:29 Yeni hoca da çare olmadı! Galibiyeti unutan Trabzonspor, Sivas'ta neye uğradığını şaşırdı
22:17 Bakan Dönmez: Karadeniz gazı tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede
21:46 Nenad Bjelica, Trabzonspor'u neden seçtiğini açık açık söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2023 03:20:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Sincan Belediyesi vatandaşları her sabah sıcak çorba ile karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement