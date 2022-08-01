Ankara Sincan 'da Organize Sanayi Bölgesinde bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1 - Son Dakika

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