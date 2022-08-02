SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1 - Son Dakika
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SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1

02.08.2022 11:37

Ankara Sincan'da Organize Sanayi Bölgesinde bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara Sincan'da Organize Sanayi Bölgesinde bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.
Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİNCAN'DA PALET FABRİKASINDA YANGIN - 1 - Son Dakika
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