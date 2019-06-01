Son Dakika Haberleri: Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

28 dakika önce

Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincan Ankara Caddesi Hürriyet kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. D.'nin kullandığı 06 VG 391 plakalı otomobil ile Fatih Ö.'nün kullandığı 06 HD 9643 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet E. D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Sincan, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]