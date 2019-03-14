Son Dakika Haberleri: Ankara Sincan'da Tren Raydan Çıktı

Ankara Sincan'da Tren Raydan Çıktı

43 dakika önce

IHAAW032736-ASA/14-03-2019- Ankara Sincan'da tren raydan çıktı 14.03.2019 03: 27: 36 TSI NNNN.

Ankara Sincan'da Tren Raydan Çıktı, System.String[]
IHAAW032736-ASA/14-03-2019

- Ankara Sincan'da tren raydan çıktı 14.03.2019 03: 27: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü

Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 04:16:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Sincan'da Tren Raydan Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]