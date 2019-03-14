Ankara Sincan'da Tren Raydan Çıktı
43 dakika önce
IHAAW032736-ASA/14-03-2019- Ankara Sincan'da tren raydan çıktı 14.03.2019 03: 27: 36 TSI NNNN.
IHAAW032736-ASA/14-03-2019
- Ankara Sincan
'da tren raydan çıktı 14.03.2019 03: 27: 36 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:33 Kaynak: İHA
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