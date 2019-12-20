Ankara sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma - Son Dakika

Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma

ANKARA'da, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklaması tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, dün Çankaya ilçesinde bulunan Teğmen Kalmaz İlkokulunda meydana geldi. Fatma ve Durmuş Karacaoğlu çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Anıl Karacaoğlu, iddiaya göre son dersin ardından sınıfta öğretmeni N.T.T.'nin yanına gitti. N.T.T., konuşma güçlüğü olan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen öğrencisine tepki gösterdi. Sınıfta bulunan bir veli tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde öğretmen, öğrencisini kolundan tutarak, "Şu çocuğu başımdan alın, yeter" diyerek itekledi. Tepkisini sürdüren N.T.T. "Götürün şunu servise. Nedir bu ya, yedi bitirdi beni. Lanet olsun, yeter" dedi. N.T.T., daha sonra yanına gelen öğrencisine yönelik bu kez, "Tükürmeyi, terbiyesizliği biliyor. Bu çocuğu alın başımdan ya da ben gideyim. Şunun annesini arar mısınız? Dünden beri dişi ağrıyor, şimdi yine yalan. Bakar mısın şuna, çocuk değil" diyerek, masasında bulunan çantayı yere fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.

'KONUŞMA SIKINTISI VAR'

Baba Durmuş Karacaoğlu, olaydan başka bir velinin görüntüyü kendilerine yollaması ile haberdar olduklarını ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şikayette bulunduklarını söyledi. Oğlunun konuşmakta sıkıntı yaşadığını ve hiperaktif davranışlar sergilediğini kaydeden Karacaoğlu, "Bu olay hemen hemen 4 aydır var. 'Sınıfını değiştirin' dedik. Öğretmen, 'bu çocuk yerinde durmuyor, sürekli sınıfta geziyor' diyor; ama bu çocuk zaten raporlu. İlacını veriyoruz. İlacın etkisi 6 saat sürüyor. Ben ne yapabilirim. Şikayetimizi dile getirdik. O öğretmenin okulda kalmasını istemiyorum. Çocuğumun o öğretmende okumasını da istemiyorum. Sadece tek istediğim, sınıfını değiştirilmesiydi, aynı sorunları yaşıyoruz diye. Daha önce de eşim bizzat müdüre sınıf değişikliği talebini iletti. 4 aydır benim eşimin gözündeki yaş kurumuyor. Götürmediğimiz hastane kalmadı. Görüntüleri görünce ben bittim" diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.