Ankara sis altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara sis altında - Son Dakika

Ankara sis altında

6 saat önce

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü Ankara'da, şehrin üzerine çöken sis bulutunun gökyüzünden görünümü hayran bıraktı.

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Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü Ankara'da, şehrin üzerine çöken sis bulutunun gökyüzünden görünümü hayran bıraktı.


Son 2 gündür yaşanan yoğun sis Başkent'te etkili oluyor. Cadde ve sokaklarda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, sis yoğunluğu geceleri daha da artıyor. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik de olumsuz etkileniyor.


Sisin olumsuz etkilerinin yanı sıra görsel güzellikler de ortaya çıkıyor. Sis altında kalan Ankara'nın uçaktan çekilen fotoğraflarında şehrin üstüne çöken sis bulutunun içinden yükselen binaların görüntüsü görenleri hayran bırakıyor. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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