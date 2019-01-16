Son Dakika Haberleri: Ankara Siteler'de Yangında 5 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara Siteler'de Yangında 5 İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

mehmet ersoy, Ankara, İşçi, Güncel
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