Ankara Siteler'de Yangında 5 İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara
Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye
uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:26 Kaynak: İHA
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