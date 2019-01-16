Son Dakika Haberleri: Ankara Siteler'deki Yangın: 5 Ölü, 8 Yaralı

Ankara Siteler'deki Yangın: 5 Ölü, 8 Yaralı

1 saat önce

Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.

Ankara Siteler'deki Yangın: 5 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Siteler'de akşam saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm atölyeyi sardığı yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Suriye, İşçi, Ankara, 3. Sayfa
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