Ankara Siteler'deki Yangın: 5 Ölü, 8 Yaralı
1 saat önce
Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.
Ankara
Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye
uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Siteler'de akşam saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm atölyeyi sardığı yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı