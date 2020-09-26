Ankara Siteler İtfaiyesi eğitimi renkli görüntülere ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Ankara İtfaiyesi Siteler İstasyonu'na yeni katılan itfaiye erlerine yönelik düzenlenen kurum içi eğitimler, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Ankara İtfaiyesi Siteler İstasyonu'na yeni atanan taze itfaiye erlerinin kurum içi eğitimleri sürüyor. Nöbet vakitlerinde mesleki yeteneklerinin geliştirilmesi için antrenmanlar ve eğitimlere tabi tutulan itfaiye erleri itfaiyecilik okullarından yeni mezun oldu. Ankara İtfaiyesi Siteler İstasyonu'na yeni gelen 21 itfaiye erinden kimi itfaiyecilik lisesi mezunu oldu, kimisi de iki yıllık ön lisans itfaiye bölümünü bitirdi. Yapılan eğitimler ise taze kanların mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Böylece eğitimlerde yangına müdahale teknikleri, kurtarma becerileri, olay yeri inceleme, olay yerindeki tehlikeler, önleyici tedbirler gibi bir dizi konular ele alınıyor. - ANKARA