Son Dakika Haberleri: Ankara-Sivas Karayolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Ankara-Sivas Karayolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

33 dakika önce

Ankara-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Sivas Karayolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor, System.String[]
Ankara- Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Sivas karayolu üzerinde bulunan Saraykent ve Akdağmadeni ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçların ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı ve görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için tedbir alan karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bu güzergahlarda trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

Saraykent, Kar, Sivas, Ankara, Güncel
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