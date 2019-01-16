Ankara-Sivas Karayolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
33 dakika önce
Ankara-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Ankara- Sivas
karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Ankara-Sivas karayolu üzerinde bulunan Saraykent
ve Akdağmadeni
ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçların ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Kar
kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı ve görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için tedbir alan karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bu güzergahlarda trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:51 Kaynak: İHA
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