Ankara-Sivas Yht Hattında; Yeni İstasyonlar Yapılacak - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'nu ziyaret etti.

Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattında; Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni'nde yeni istasyonlar yapılması planlandı. Yapımı için çalışmalara başlanan Yozgat yeni YHT Garı'nın 2021 yılı 2. çeyreği sonunda tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak için Yozgat'a geldi. Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'nu ziyaret eden Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek; "Üstyapı ve EST yapım çalışmaları devam etmekte olup, 725 kilometrelik ray serimi tamamlandı. Projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi, ilk etapta 12 saatten 4 saate sonrasında 2 saate inecektir" dedi.

-"2023'te demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. "

Türkiye'nin Çin'den Avrupa'ya giden Demir İpek Yoluna hakim bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılında da bu çalışmalarımızı bir üst faza taşıyarak 'Demiryolu Reformu'nu başlattık. 2023'te yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Demiryolları üzerinde faaliyet gösterecek araçları ve demiryolu modernizasyonuna ilişkin yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için başlatılan bu reform ile hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi, ilk etapta 12 saatten 4 saate, sonrasında 2 saate inecektir. "

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu; Üstyapı ve EST yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 725 kilometrelik ray serimi tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi, ilk etapta 12 saatten 4 saate, sonrasında 2 saate inecektir. Ayrıca, Ankara-Sivas YHT hattında; Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni'nde yeni istasyonlar yapılması da planlandı. Yapımı için çalışmalara başlanan Yozgat yeni YHT Garı'nın 2021 yılı 2. çeyreği sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Kayaş-Balışeyh kesimindeki altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni-Sivas kesiminde ise altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistem işleri tamamlanarak yükleme testleri de bitirilmiştir. Ocak 2021'de Ankara-Sivas YHT hattının ilk performans testi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bölgesel kalkınma sayesinde her bir ilimiz güçlü birer ekonomik merkeze dönüşürken; istihdam artacak, iş ve AŞ her haneye ulaşacaktır" dedi.

Yozgat ziyaretleri kapsamında Sorgun Millet Bahçesi Alanı'nda da incelemelerde bulunacak olan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığını ziyaret edecek. Sonrasında Yozgat Havalimanı ile ilgili yetkililerden brifing alacak olan Karaismailoğlu, akabinde Yozgat Valiliğini ziyaret edecek. Karaismailoğlu, buradan da Belediye Başkanları Toplantısına katılacak ve son olarak AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ziyaret ederek teşkilatla bir araya gelecek.