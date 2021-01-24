Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor - Son Dakika

Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor

24.01.2021 12:47

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesinde performans testleri başlıyor.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesinde performans testleri başlıyor. 25 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından kalkacak olan yüksek hızlı tren söz konusu testleri yaparak Sivas'a ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışının yapılarak işletmeye alınacağı ifade edildi.

25 Ocak'ta performans testi yapılacak

14 Eylül 2020'den bugüne süregelen yükleme testlerinin başarı ile devam ettiği anımsatılan açıklamada, "25 Ocak 2021 tarihi itibariyle hattın performansı üzerinde yapılacak olan testlere başlanacak. Ankara- Balışeyh konvansiyonel hat kesimi ve devamında Balışeyh-Sivas yüksek hızlı tren hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, imalatı tamamlanan demiryolu hattında, 25 KV 50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerinde bulunan tüm sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Testlerin başarıyla tamamlanmasının akabinde işletmeye alınacak

Açıklamada, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar'ından kalkacak olan yüksek hızlı trenin, söz konusu testlerinin yapılarak Sivas'a ulaşacağının da altı çizildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edileceğini ve testlerin başarışla tamamlanmasının akabinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışının yapılarak işletmeye alınacağının da bilgisi aktarıldı.

-İHA-

Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor
Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor
Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor
Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor

Ankara, Sivas, Ocak, Yht, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor - Son Dakika


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